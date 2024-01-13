Журналист Чей Боуз из Ирландии прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге с эстонским коллегой. Напомним, украинский лидер высказался в том духе, что около 70 процентов помощи НАТО остается в Соединенных Штатах.

Боуз в своем аккаунте в социальной сети X* написал, что Зеленский выражает благодарность Западу за помощь, без которой Украина вообще давно прекратила бы свое существование, только на словах. На деле же он упрекает Вашингтон за то, что часть денег остается на его территории. То есть, идет на производство оружия для Киева, передает РИА Новости.

«Съеденный хлеб скоро забывается», – привел журналист старую ирландскую поговорку.

Зеленский на пресс-конференции также заявил, что без помощи США 12 миллионов украинских пенсионеров «умрут». Киев якобы многое «покупает за свои деньги», но финансировать собственную пенсионную систему он не в состоянии.

*Социальная сеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры