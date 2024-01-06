Известная российская модель Ирина Шейк, проживающая в США, 6 января отмечает свое 38-летие. Звезда глянцевых обложек сейчас отдыхает на тропическом курорте. Она не боится появляться в очень смелых образах. Один з таковых она примерила для фотосессии.

Экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера позировала перед камерой в мини-бикини с цветочным принтом. Модель выбрала лиф меньшего размера, чем ее грудь. Поэтому формы Шейк, продемонстрированные ею на снимках, как будто сейчас «убегут» из купальника. Губы Ирина увлажнила блеском нюдового оттенка.

На другом снимке, опубликованном в соцсетях, Ирина Шейк изображена в черном бикини в ванной комнате. На этот раз модель предстала абсолютно без макияжа, с распущенными влажными волосами.

Поклонники Ирины Шейк оставили массу комплиментов своему кумиру. Среди прочих комментариев стоит выделить следующие: «Чувственно и сексуально», «Шикарная», «Если в этом мире есть Ирина Шейк, значит, мир существует не зря», «Божественная красота!»…