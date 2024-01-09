В американском штате Алабама во время новогодней вечеринки один из гостей решил забраться в огромную вазу, но выбраться из нее самостоятельно уже не смог. О курьезном инциденте в своем материале сообщает издание Independent.

Во время празднования Нового года один из гостей немного перебрал с алкоголем и решил немного развеселить собравшуюся компанию. Мужчина забрался в огромную вазу и продолжал веселиться. Один из гостей вечеринки вел прямую трансляцию забавного инцидента на своей страничке в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в России).

«Сначала он смеялся, но потом выглядел расстроенным. Девушки пытались его успокоить и развеселить, пока остальные обсуждали вариант, как разбить вазу», – написал мужчина.

В результате было принято решение разбить вазу при помощи молотка и отвертки, чтобы освободить застрявшего бедолагу. Один из комментаторов даже расстроился, когда мужчину освободили.