Массачусетский технологический институт (MIT) опубликовал список из десяти самых прорывных технологий 2024 года, в который вошли ИИ, суперэффективные солнечные батареи, очки Apple Vision Pro, препараты для похудения, чиплеты, суперкомпьютеры, убийцы Twitter и другие. Полный список опубликован на портале института technologyreview.com.

«Мы сейчас живем в эпоху искусственного интеллекта. Сотни миллионов людей напрямую взаимодействовали с инструментами генеративного ИИ, такими как ChatGPT, которые создают текст, изображения, видео и многое другое из подсказок», – пояснили важность технологий на основе ИИ представители института.

На втором месте сотрудники MIT поставили технологию суперэффективных солнечных батарей. Несмотря на тот факт, что солнечная энергия используется во всем мире. Эффективность преобразования солнечного света в электроэнергию далека от совершенства. Однако добавление в солнечные панели тонкого слоя крошечных кристаллов из кремния с перовскитом.