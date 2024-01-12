Великобритания и Соединенные Штаты пожалеют о ракетной атаке на Йемен в ночь на 12 января, заявил представитель политбюро движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад. Он также отметил, что хуситы самостоятельно будут определять и направление, и ход боевых действий.

По словам аль-Асада, Йемен располагает всем необходимым, чтобы призвать агрессоров к ответу. Их ожидает расплата за удары по нескольким провинциям страны.

Другие представители руководства движения «Ансар Алла» также отметили, что не собираются разблокировать Красное и Аравийское моря для судов, так или иначе связанных с Израилем.