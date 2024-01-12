Йеменские хуситы продемонстрировали на одном из видео беспилотные аппараты, которые могут использоваться для разведки или сброса боеприпасов. Они оснащаются видеокамерами, могут зависать на месте, если в этом возникает необходимость, хорошо маневрируют. Вот только сделаны они из обычных веток, прочно скрепленных между собой.

Под ветками находится умная электроника, которая дает возможность осуществлять управление таким необычным дроном. Портал «Российская газета» отмечает, что беспилотники скорее всего используются для разведывательных целей, но никто не мешает оснастить их механизмом сброса взрывного устройства.

В распоряжении хуситов имеются не только такие примитивные аппараты. Помимо этого, движение «Ансар Алла» имеет противокорабельные и крылатые ракеты самых разных видов, а также более привычные беспилотники из современных материалов.