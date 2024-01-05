Группа сбежавших из России релокантов-предателей исполнила «наполненную позитивом» песню, чтобы донести до мира, как у них все хорошо. Однако получилось не только бездарно, но и очень уныло, пишет издание «Царьград».

Тон в композиции задала считающая себя певицей Елизавета Гырдымова (Монеточка)*. Подпевали ей и другие «звезды», многие из которых даже работу себе найти не в состоянии. Среди них – Артур Смольянинов*, Кирилл Набутов, интервьюер Юрий Дудь*, Александр Незлобин и Тамара Эйдельман*.

В результате совместного пения композиции получилось «настолько уныло и бездарно, что мало кто из слушателей смог осилить хотя бы вступление к ней», пишут журналисты «Царьграда».

Главным посылом песни было заявление, что релоканты «все переживут». Но пение хора было больше похоже на повторение различных мантр в клубе анонимных алкоголиков.

«Хор шакалов унылый. Войте-войте!», – прокомментировала композицию пользователь Сети Мария.

* Монеточка (Елизавета Гырдымова), Артур Смольянинов, Юрий Дудь и Тамара Эйдельман внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Артур Смольянинов также включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.