Запад впадает в истерику и разгоняет панику по поводу гипотетического «нападения России» на блок НАТО. Тем самым он провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Он отметил, что США не только паникуют, заставляя истерить другие страны, но и постепенно переходят к практическим мерам. Так, они собираются размещать ядерное вооружение на территории Великобритании. Это говорит об уверенности в том, что Запад будет следующим после Украины.

Ходаковский в связи с этим поинтересовался – что Вашингтон знает о конфликте на Украине такого, чего не знает Москва и что заставляет США думать о печальной участи Европы и НАТО.