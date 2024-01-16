Кандидат медицинских наук, заведующий отделением реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости Российской детской клинической больницы Евгений Андреев рассказал о проведении сложной операции 3-летней девочке по удалению огромной опухоли.
Маленькая пациентка из Ульяновской области поступила в Российскую детскую клиническую больницу — филиал РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ с опухолью средостения большого размера. Новообразование выросло до размеров 11×8×8 см и занимало более 60% правой плевральной полости.
Отмечается, что опухоль у ребенка была обнаружена случайно во время рентгенографии. Для уточнения диагноза девочке была проведена компьютерная томография. Благодаря этому исследованию медикам удалось выяснить, что гигантское образование средостения плотно прилегало к тканям, сдавливая жизненно важные органы.
«В мировой медицинской литературе мы не нашли публикаций, которые описывают малоинвазивное торакоскопическое удаление опухоли таких больших размеров. Но нам удалось выполнить такую операцию через точечные проколы в грудной стенке», — рассказал врач-хирург Евгений Андреев.