Очередная украинская «Баба Яга» уничтожена российскими военными под Северском. Напомним, речь идет о сельскохозяйственных беспилотниках внушительных размеров, которые Киев приспособил для участия в боевых действиях.

На записи, опубликованной РИА Новости, видно, как боец ВС РФ наблюдает за летящим беспилотником через тепловизионный прицел. Затем он спускает курок и одним точным выстрелом поражает вражеский дрон.

При этом появляется яркая вспышка, после которой БПЛА загорается. Только потом он падает на землю.

Напомним, ранее бойцы ВС РФ рассказали, что уничтожить дрон «Баба Яга» достаточно сложно. Он оснащен несколькими аккумуляторами, независимыми друг от друга. Поэтому при попадании в одну из АКБ остальные продолжают нормально работать.