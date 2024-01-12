Популярная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева состоит в отношениях с известным ресторатором Игорем Бухаровым. Супруги женаты с 1999 года. Несколько лет назад ведущая рассказала, что у них произошел кризис в отношениях. Лариса призналась, что они с мужем ненадолго разъехались, но разводиться не собираются. У пары есть общая дочь Ольга.

Несмотря на то, что Гузеева и Бухаров избежали разводы, решив свои семейные неурядицы, в прессе нередко появляются статьи, что в личной жизни ведущей не все гладко. Но артистка нередко сама дает повод для подобных сплетен. Она не публикует совместных фотографий с мужем в соцсетях и не появляется с ним на публичных мероприятиях.

Но на днях Гузеева опубликовала на своей страничке в популярной соцсети видеозапись, на которой появился ее супруг в домашней обстановке. Съемку видео Лариса начала со своей любимицы – собачки Жужи. Артистка подпевала под композицию Валерия Залкина «Одинокая ветка сирени» и желала всем счастья в личной жизни. Затем она перевела камеру на своего мужа, сидящего в домашней одежде с кружкой горячего напитка. Он засмеялся и показал актрисе «класс».