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Если вы надеетесь навсегда сбросить вес с помощью препарата Ozempic, говорит Джиллиан Майклс, вы зря тратите время и деньги. Источник: New York Post.

Известная в США 49-летняя фитнес-гуру рассказала об исчерпывающем списке побочных эффектов, вызванных уколом для похудания, а именно об обвисшей кожей и изможденном внешнем виде, что в итоге приводит к «ускоренному старению лица», получившему название «оземпическое лицо».

«Каждое лекарство, будь то антибиотики или вакцины, требует многолетнего анализа затрат и выгод. И у них всегда есть побочные эффекты», – заявила для «Фокс ньюс» бывший тренер реалити-шоу «The Biggest Loser».

«Итак, когда мы, профессионалы, смотрим на «Оземпик» и все эти лекарства, то видим множество побочных эффектов, от крайне отвратительных до просто абсолютно отвратительных, без каламбура».

Гуру фитнеса предупредила об оземпическом лице после модного укола для похудения

Модный препарат с последствиями

Ozempic был одобрен американским FDA для лечения диабета 2 типа, но использовался зачастую не по этому назначению, а для снижения веса. Однако использование препарата связано с побочными эффектами, которые варьируются от легких (гнилостная отрыжка и скелетные пальцы) до тяжелых (суицидальные мысли, непроходимость кишечника или паралич желудка).

Увлечение новым средством для похудения охватило Голливуд более года назад и с тех пор было поддержано такими медийными личностями, как Опра Уинфри и Шэрон Осборн. Последняя утверждает, что не «сожалеет» о причиненном ее организму ударе, несмотря на получившуюся довольно хрупкую фигуру.

«Все эти знаменитости не являются экспертами в области здравоохранения», – отметила Майклс, подчеркнув необходимость проведения собственных исследований этих лекарств. «Они не диетологи. Они не профи в области фитнеса. И они не проводят весь день за общением с врачами».

Джиллиан Майклс также выразила обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий приема «Оземпика» и подобных ему препаратов: проблема, по ее словам, в том, что «вы никогда не сможете отказаться от этих средств».

«А если вы попытаетесь отказаться от них, как показывает нам метаанализ, вы снова наберете весь вес, а затем еще и две трети дополнительно в течение первого года», – отметила она.

Такова была реальность для сидящей на диете Артемис Баяндор, тратившей по $1400 (более 125 тыс. руб.) ежемесячно на препарат «Вегови» (аналог «Оземпика») и потерявшей 7 кг только для того, чтобы вернуть их – и еще немного сверху – едва она бросила принимать лекарство.

«Вы выйдете на плато с «Оземпиком». Он перестанет работать примерно через 18 месяцев или два год. Это действительно так», – настаивает Майклс.

«И что теперь вы собираетесь делать? Потому что теперь вы буквально должны принимать постоянно. А это дорого. Страховка не будет покрывать этот препарат вечно. Вы хотите заниматься этим вечно? А ведь мы даже не знаем, как будут выглядеть последствия через пять лет, через десять лет».

Ее предостерегающая позиция совпадает с предупреждениями FDA относительно нефирменных лекарств, имитирующих Ozempic, из-за которых пациенты регулярно попадают в больницы.

«Если бы этот препарат действительно был простым вариантом, я бы рекомендовала его», – подчеркнула Майклс. «Я бы первая сказала: «Фантастика, позвольте мне заняться этим бизнесом. Позвольте мне разместить этот препарат в моем приложении. Позвольте мне продавать эти лекарства через мое приложение. Точно так же, как я рекомендую «Weight Watchers».

«Конечно, я бы встала в эту цепочку и получала бы сумасшедшую прибыль, если бы не считала, что эти препараты плохие, основываясь на уже проведенных исследованиях».

Гуру фитнеса предупредила об оземпическом лице после модного укола для похудения

Проверенные методики лучше и безопаснее

Джиллиан Майклс придерживается проверенной и верной мантры для похудения: калории на входе, калории на выходе.

По ее словам, единственная польза от увлечения препаратами вроде Ozempic – это возобновившиеся в массмедиа разговоры о лишнем весе. Это средство подтвердило, что люди всех возрастов действительно могут похудеть, пояснила Майклс, и «теперь мы можем вновь заявить, что ожирение – смертельная штука».

«Я скажу вам, что если вы найдете способ употреблять меньше еды без этих лекарств, вы похудеете, и [это] не будет означать ничего, кроме положительных результатов», – утверждает она. «Вместо всех негативных побочных эффектов у вас будет список положительных побочных эффектов, таких как улучшение когнитивных функций и здоровья сердца, улучшение гормонального баланса и так далее, и так далее, и тому подобное».

«То, что вы едите, так же важно, как и то, сколько вы этого съедаете», – продолжила она, подчеркнув важность употребления «настоящей еды», а не обработанного «мусора».

«Везде добавляют сахар. Это не банан – дерьмо в коробке, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, сироп из коричневого риса, всякая ерунда. У сахара куча разных названий», – отметила она. «Это буквально убивает нас».

Но путь к снижению веса также требует цели. Несмотря на то, что цель «очевидная» или «клишированная», она не должна ощущаться как «наказание», и какое бы упражнение вы ни выбрали, оно должно приносить удовольствие, чтобы тренировки были последовательными.

«Неважно, глубоко это или поверхностно, главное, чтобы это вас заботило», – подчеркнула Майклс. «Потому что, если ваши действительные цели отражают то, чего вы сами хотите, а не то, что вам рекомендуют, тогда они основаны на цели, которая достигается трудом со страстью и любовью, а не представляет собой какое-то наказание».

Точно так же, добавила она, как перемены не произойдут в одночасье, так и пересмотр образа жизни не случится быстро.

«Ничто не должно быть идеальным. Вам не обязательно полностью отказываться от сахара. Например, для начала откажитесь от газировки на месяц и начните с этого», – порекомендовала Джиллиан Майклс, призвав делать по одному «маленькому шажку» за раз.

«Прогресс есть прогресс. Любой шаг в правильном направлении, в прямом и переносном смысле – это будет правильный шаг».