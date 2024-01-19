Гуру фитнеса предупредила об оземпическом лице после модного укола для похудения

Если вы надеетесь навсегда сбросить вес с помощью препарата Ozempic, говорит Джиллиан Майклс, вы зря тратите время и деньги. Источник: New York Post.

Известная в США 49-летняя фитнес-гуру рассказала об исчерпывающем списке побочных эффектов, вызванных уколом для похудания, а именно об обвисшей кожей и изможденном внешнем виде, что в итоге приводит к «ускоренному старению лица», получившему название «оземпическое лицо».

«Каждое лекарство, будь то антибиотики или вакцины, требует многолетнего анализа затрат и выгод. И у них всегда есть побочные эффекты», – заявила для «Фокс ньюс» бывший тренер реалити-шоу «The Biggest Loser».

«Итак, когда мы, профессионалы, смотрим на «Оземпик» и все эти лекарства, то видим множество побочных эффектов, от крайне отвратительных до просто абсолютно отвратительных, без каламбура».

Модный препарат с последствиями

Ozempic был одобрен американским FDA для лечения диабета 2 типа, но использовался зачастую не по этому назначению, а для снижения веса. Однако использование препарата связано с побочными эффектами, которые варьируются от легких (гнилостная отрыжка и скелетные пальцы) до тяжелых (суицидальные мысли, непроходимость кишечника или паралич желудка).

Увлечение новым средством для похудения охватило Голливуд более года назад и с тех пор было поддержано такими медийными личностями, как Опра Уинфри и Шэрон Осборн. Последняя утверждает, что не «сожалеет» о причиненном ее организму ударе, несмотря на получившуюся довольно хрупкую фигуру.

«Все эти знаменитости не являются экспертами в области здравоохранения», – отметила Майклс, подчеркнув необходимость проведения собственных исследований этих лекарств. «Они не диетологи. Они не профи в области фитнеса. И они не проводят весь день за общением с врачами».

Джиллиан Майклс также выразила обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий приема «Оземпика» и подобных ему препаратов: проблема, по ее словам, в том, что «вы никогда не сможете отказаться от этих средств».

«А если вы попытаетесь отказаться от них, как показывает нам метаанализ, вы снова наберете весь вес, а затем еще и две трети дополнительно в течение первого года», – отметила она.

Такова была реальность для сидящей на диете Артемис Баяндор, тратившей по $1400 (более 125 тыс. руб.) ежемесячно на препарат «Вегови» (аналог «Оземпика») и потерявшей 7 кг только для того, чтобы вернуть их – и еще немного сверху – едва она бросила принимать лекарство.

«Вы выйдете на плато с «Оземпиком». Он перестанет работать примерно через 18 месяцев или два год. Это действительно так», – настаивает Майклс.

«И что теперь вы собираетесь делать? Потому что теперь вы буквально должны принимать постоянно. А это дорого. Страховка не будет покрывать этот препарат вечно. Вы хотите заниматься этим вечно? А ведь мы даже не знаем, как будут выглядеть последствия через пять лет, через десять лет».

Ее предостерегающая позиция совпадает с предупреждениями FDA относительно нефирменных лекарств, имитирующих Ozempic, из-за которых пациенты регулярно попадают в больницы.

«Если бы этот препарат действительно был простым вариантом, я бы рекомендовала его», – подчеркнула Майклс. «Я бы первая сказала: «Фантастика, позвольте мне заняться этим бизнесом. Позвольте мне разместить этот препарат в моем приложении. Позвольте мне продавать эти лекарства через мое приложение. Точно так же, как я рекомендую «Weight Watchers».

«Конечно, я бы встала в эту цепочку и получала бы сумасшедшую прибыль, если бы не считала, что эти препараты плохие, основываясь на уже проведенных исследованиях».

Проверенные методики лучше и безопаснее

Джиллиан Майклс придерживается проверенной и верной мантры для похудения: калории на входе, калории на выходе.

По ее словам, единственная польза от увлечения препаратами вроде Ozempic – это возобновившиеся в массмедиа разговоры о лишнем весе. Это средство подтвердило, что люди всех возрастов действительно могут похудеть, пояснила Майклс, и «теперь мы можем вновь заявить, что ожирение – смертельная штука».

«Я скажу вам, что если вы найдете способ употреблять меньше еды без этих лекарств, вы похудеете, и [это] не будет означать ничего, кроме положительных результатов», – утверждает она. «Вместо всех негативных побочных эффектов у вас будет список положительных побочных эффектов, таких как улучшение когнитивных функций и здоровья сердца, улучшение гормонального баланса и так далее, и так далее, и тому подобное».

«То, что вы едите, так же важно, как и то, сколько вы этого съедаете», – продолжила она, подчеркнув важность употребления «настоящей еды», а не обработанного «мусора».

«Везде добавляют сахар. Это не банан – дерьмо в коробке, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, сироп из коричневого риса, всякая ерунда. У сахара куча разных названий», – отметила она. «Это буквально убивает нас».

Но путь к снижению веса также требует цели. Несмотря на то, что цель «очевидная» или «клишированная», она не должна ощущаться как «наказание», и какое бы упражнение вы ни выбрали, оно должно приносить удовольствие, чтобы тренировки были последовательными.

«Неважно, глубоко это или поверхностно, главное, чтобы это вас заботило», – подчеркнула Майклс. «Потому что, если ваши действительные цели отражают то, чего вы сами хотите, а не то, что вам рекомендуют, тогда они основаны на цели, которая достигается трудом со страстью и любовью, а не представляет собой какое-то наказание».

Точно так же, добавила она, как перемены не произойдут в одночасье, так и пересмотр образа жизни не случится быстро.

«Ничто не должно быть идеальным. Вам не обязательно полностью отказываться от сахара. Например, для начала откажитесь от газировки на месяц и начните с этого», – порекомендовала Джиллиан Майклс, призвав делать по одному «маленькому шажку» за раз.

«Прогресс есть прогресс. Любой шаг в правильном направлении, в прямом и переносном смысле – это будет правильный шаг».