Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной попытке Киева атаковать регион. На подлете к Белгороду российская ПВО сбила несколько воздушных целей, отметил он.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет», – цитирует Гладкова РИА Новости.

ВСУ активно пытались атаковать Белгород и 2 января. Над регионом было уничтожено две оперативно-тактических ракеты «Точка-У», а также 24 реактивных снаряда РСЗО «Ольха». В результате 1 человек погиб, еще 11 получили ранения.

Киев несколько дней подряд проводит массированные атаки на приграничную Белгородскую область. Он использует террористическую тактику, нанося удары по гражданским объектам, ПВО отражает большинство атак, но обломки ракет все же попадают по городу. Так, 30 декабря в результате удара противника погибло 25 человек, в том числе 5 детей. Еще 108 получили ранения.