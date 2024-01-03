Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в регионе остается весьма напряженной из-за атак ВСУ. Также он отметил, что смс-рассылка о ракетной угрозе – далеко не самый надежный способ предупредить население.

Глава региона пояснил, что возникают технические проблемы с отправкой смс-сообщений одновременно большому количеству пользователей. Поэтому одни получают предупреждение раньше, а другие позже.

Также губернатор предложил более надежный способ своевременного получения сообщений о ракетных атаках:

«Нужно скачать приложение “МЧС России” к себе на телефоны. И тогда сообщения об обстрелах, о ракетной опасности будут приходить мгновенно. Поэтому, дорогие друзья, делайте это. И я думаю, что вы согласитесь со мной, в нашей с вами ситуации это необходимо», – цитирует Гладкова портал Life.ru.

Глава региона также сообщил о двух обстрелах в ночь на 3 января и отметил, что днем будет совершен подомовой обход, призванный выяснить все последствия вражеской атаки.