Известный российский исполнитель Григорий Лепс высказался по поводу запрета ему въезжать во многие зарубежные страны. Артист отметил, что в 2014 году он поддержал присоединение Республики Крым к РФ, поэтому во многих странах он был внесен в «черный список» и запрещен въезд.

По словам Лепса, он никак не огорчился по этому поводу. Однако все же выразил мнение, что музыка должна всегда быть вне политики.

«Я абсолютно счастлив здесь, на родине. Никаких проблем. К тому же они хозяева своей страны, они имеют право кого-то пускать, кого-то не пускать, но к музыке это не имеет никакого отношения. Музыка вне политики должна быть», – заявил певец.

Ранее Ксения Собчак обвинила режиссера Никиту Михалкова в «доносе» президенту России по поводу «голой» вечеринки Ивлеевой. В свою очередь, кинематографист написал в своем Телеграм- канале ответ скандальной журналистке. Он отметил, что крайне редко видится с Владимиром Путиным. А во время их встреч есть боле важные темы для обсуждения, нежели привлечение внимания президента «к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся в клубе „Мутабор“, в котором вы (Ксения Собчак – ред.) тоже имели бесстрашие участвовать».