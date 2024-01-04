Анастасия Гридчина, возглавляющая украинскую общину Крыма, прокомментировала новогодний «Квартал 95», в одном из номеров которого комики в буквальном смысле поиздевались над русскоязычными гражданами Украины.

Она заявила, что на Украине глупые шутки над русскоязычными в порядке вещей. В номере изображена девушка, которая якобы из Скадовска переехала в Закарпатье и пытается говорить на украинском. Причем подавляющее большинство комментаторов с Украины написали, что ни в Скадовске, ни в любом другом городе страны никто не разговаривает так, как это изобразили комики из «Квартала 95».

Анастасия Гридчина напомнила, что в России полностью соблюдается право на развитие языков, а также другие права каждого народа. На Украине же ничего подобного нет, так как в любой момент какой-то «квартал» может просто поиздеваться над людьми, которых он не понимает.

По словам главы украинской общины, жители Запорожской и Херсонской, а также других областей, вошедших в состав России, всегда могут вернуться домой и использовать тот язык общения, который им больше нравится.