Правительства США и Украины никак не могут завершить переговоры и подписать соглашение о поставке в Киев зенитно-ракетных комплексов NASAMS из Канады. Об этом высокопоставленные канадские чиновники рассказали изданию Globe and Mail, передает РИА Новости.

Канада приобрела у Соединенных Штатов ЗРК NASAMS за 406 миллионов долларов еще в марте 2023 года. Она сразу внесла необходимые средства, но комплексы ПВО по-прежнему остаются на канадской территории.

Выяснилось, что для их отправки на Украину необходимо наличие соглашения между Киевом и Вашингтоном, но оно до сих пор не подписано. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

Напомним, киевский режим регулярно повторяет, что у него имеются проблемы с ПВО, не позволяющие закрыть все важные стратегические объекты.