Крупнейшие за три десятилетия учения НАТО ставят перед собой лишь одну цель – «визуализировать» свои заявления о «российской угрозе», сформировать ее образ в сознании граждан стран Альянса. Об этом в китайском издании Global Times написал старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй.

Он привел слова официального представителя Минобороны Китая У Цяня о том, что НАТО – это «ходячая военная машина». Она ввергает в хаос все страны, в которых появляется и развязывает вооруженные конфликты с первых дней своего существования.

Учения НАТО лишь обострят ситуацию и станут полигоном для новых провокаций, усилит напряженность на все планете. При этом США, которые фактически командуют НАТО, смогут собирать дополнительные средства на оборону с тех государств, которые продолжают наивно верить в заявления об агрессии РФ.