Украинские власти с удовольствием вернули бы на родину и бросили на передовую мужчин, сбежавших в Европу, но сделать они этого не могут, с огромным сожалением заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что силой вернуть военнообязанных, получивших статус беженца в европейских странах, не получится. У каждого государства имеется свое законодательство, касающееся беженцев и с этим Украина ничего сделать не в состоянии, передает украинское агентство УНИАН.

«Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца», — заявил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выезд большого количества украинцев за пределы страны. На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе он заявил, что ни один украинец не имеет права «свободно дышать воздухом», пока в стране идет вооруженное противостояние.