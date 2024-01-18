Глава СНБО Украину Алексей Данилов обвинил Канаду в гибели своего племянника у линии фронта. Также он раскритиковал власти страны за затягивание поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

По словам Данилова, его племянник погиб 8 января. Он оказался одним из тех людей, которые пострадали за те 53 недели, которые Канада раздумывает над поставками.

«Это сложный вопрос. Если бы у Украины была эта противовоздушная система, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? Есть много людей, как мой племянник. У нас потери каждый день», – цитирует секретаря СНБО РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Канада заплатила США за комплекс NASAMS более 400 миллионов долларов еще в марте прошлого года. Глава Минобороны Анита Ананд двумя месяцами ранее заявляла, что Оттава как можно скорее отправит ЗРК в Киев. Однако прошел год, а NASAMS до сих пор так и не доехали до Украины.