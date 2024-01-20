Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поупражнялся в остроумии в интервью испанскому изданию Mundo. Он заявил, что украинское контрнаступление было «довольно успешным» с учетом того вооружения, которое поставил Запад.

Киев полностью провалил контрнаступление, причем сейчас украинские власти и западные политики продолжают обвинять в этом друг друга. На Западе заявляют, что Украина не хотела следовать рекомендациям инструкторов и атаковать лишь на одном участке фронта, что могло привести к прорыву обороны ВС РФ и выйти к Азовскому морю.

Украинские эксперты в ответ на это заявляют, что без поддержки авиации, которую не поставил Запад, шансы на успех были минимальными.

Ермак, назвавший контрнаступление «довольно успешным», заявил также, что сейчас Киев не может позволить себе уходить в глухую оборону. Он продолжит атаковать. Впрочем, в успех этой затеи на Западе давно никто не верит.