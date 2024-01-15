Уклонисты, которые не хотят вступать в ряды ВСУ, должны сидеть дома, а не «кайфовать». Такое заявление сделал глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он пояснил, что украинцы скрываются от мобилизации по самым разным причинам, одной из которых является страх. Но в этом случае они не должны «жить полной жизнью» и «кайфовать», передает РИА Новости.

Такие граждане не выполняют те обязанности, которые возложены на других украинцев и поэтому в законодательстве должны быть прописаны ограничения для уклонистов, уверен губернатор Николаевской области. О каких именно ограничениях идет речь, Ким не уточнил.

В законопроекте о мобилизации, который Верховная рада вернула на доработку, действительно были предусмотрены ограничения для не желающих воевать граждан. Среди них, в частности, упоминалась блокировка банковских счетов.