Глава Минобороны Украины Рустам Умеров, ранее заявивший о готовности передать новую редакцию закона о мобилизации на рассмотрение Кабмина, призвал незамедлительно обсудить и принять документ.

По его словам, вопрос призыва в Вооруженные силы Украины, а также новой системы воинского учета невероятно актуален, поэтому и Кабмин, и Верховная рада должны как можно скорее рассмотреть и принять законопроект.

«Критически важные для государства вопросы мобилизации политизируются и тормозятся, что недопустимо», – заявил украинский министр.

Ранее предыдущая версия проекта закона о мобилизации была отозвана Кабмином из Верховной рады. В ней обнаружили противоречащие Конституции нормы, а также пункты, которые вызвали серьезные споры между депутатами.