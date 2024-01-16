Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что единственный способ остановить конфликт на Украине – это полное прекращение поставок техники и оружия в Киев. Только так можно предотвратить новые серьезные потери ВСУ и гибель гражданского населения, которое попадает под удары украинской ПВО и обломки сбитых средств поражения.

«Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война. А чем дольше длится война, тем больше погибнет людей», – – цитирует главу венгерского МИД агентство ТАСС.

Сийярто выступил за проведение мирных переговоров и отметил, что его страна смотрит на конфликт на Украине со своей точки зрения. Много представителей венгерских общин в Закарпатье вынуждены пополнять ряды ВСУ и погибать в совершенно бессмысленном противостоянии, которое должно быть прекращено.