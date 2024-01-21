На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД РФ в 2023 году глава ведомства Сергей Лавров прокомментировал заявления США о готовности поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Он напомнил о Ливии и Афганистане, в которых Соединенные Штаты организовывали такие же свои авантюры. Война в последнем с помощью США длилась ровно 20 лет.

«Это столько, сколько потребовалось им, или столько, сколько было возможным?», – поинтересовался Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что ни в одной стране мира, в которой США и их сервисный центр НАТО устраивали вооруженные конфликты, демократия так и не установилась. Вашингтон каждый раз был вынужден уходить не солоно хлебавши, оставляя после себя сплошные руины.