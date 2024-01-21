Архитектурный ансамбль Красной площади в Москве олицетворяет великую эпоху, что должны понимать все нормальные люди, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Особое внимание он уделил мавзолею Ленина, который имеет свой сакральный смысл и исполняет исключительную роль в упомянутом выше ансамбле.

21 января исполняет 100 лет со дня смерти Владимир Ильича Ленина. В связи с этим продолжают вестись разговоры о том, что его нужно перезахоронить. Однако Зюганов уверен, что делать этого не следует.

«Ленин захоронен в склепе, ниже 3 метров от уровня земли, в строгом соответствии со всеми законами, включая православные», — заявил глава КПРФ.

Также он отметил, что вся «шушера и шантрапа», которая носится с идеей перезахоронения Ленина, является просто провокаторами.