Высказывания о том, что у ВСУ в зоне боевых действий все в порядке – это чистой воды вранье, но ситуация на фронте все же далека от катастрофической. Украина не сумела добиться успехов в контрнаступлении, но все же у нее имеется шанс исправить положение, заявил в интервью The Financial Times руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Обозреватель издания, перевод публикации которого приводит портал Ura.ru, поинтересовался, что Украина намерена делать после провального контрнаступления. Буданов в ответ на это сообщил, что не собирается давать оптимистичных прогнозов на 2024 год, однако добавил, что надеется на успех.

Скорее всего, новое контрнаступление Украина планирует на конец весны – начало лета 2024 года. По словам того же Буданова, она может удержать и расширить плацдарм у Крынок и оттуда перейти в атаку. Однако уже сейчас украинские военные не разделяют оптимизм главного разведчика. Они уверены, что скоро Крынки придется оставить.