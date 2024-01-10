Если йеменские хуситы продолжат атаки на гражданские суда в Красном море, их ждут весьма неприятные последствия, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты не намерены провоцировать эскалацию или вооруженное противостояние, однако они стремятся к обеспечению свободы навигации и защиты моряков. Поэтому будут вынуждены принять меры для прекращения обстрелов.

Также Блинкен заявил, что уже более 40 стран мира осуждают нападения на гражданские суда. Многие из них требуют принятия решительных мер и предупреждают о негативных для хуситов последствиях обстрелов.

Блинкен заявил, что будет обсуждать вопросы безопасности во время своей поездки по Ближнему Востоку. В ее программе – и посещение Израиля. Также госсекретарь отметил, что действия хуситов являются угрозой для всего международного сообщества, а не только для Тель-Авива и Вашингтона.