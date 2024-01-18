Утром в четверг, 18 января, российская ПВО сбила над Белгородом 10 ракет ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что украинские боевики вновь пытались наносить удары по гражданской инфраструктуре Белгорода и Белгородского района. Но все атаки были успешно отражены. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

В одном из домов Белгородского района взрывной волной выбило стекла, но это пока единственное происшествие, связанное с уничтожением украинских ракет.

Напомним, ранее сообщалось о ракетной опасности в Белгороде. Жителей призвали соблюдать предельную осторожность, не выходить на улицу и держаться как можно дальше от окон.