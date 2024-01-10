Компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH из ФРГ намерена построить крупное предприятие по обслуживанию натовской техники на территории Западной Украины. Об этом заявил немецкий депутат Маркус Фабер.

Он отметил, что это избавит Киев от необходимости отправлять поврежденную технику в Литву и другие страны ЕС, что дорого обходится.

«Для Украины это означает огромный рост эффективности, поскольку отпадет необходимость в дорогостоящей и длительной транспортировке за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте», — заявил парламентарий.

Также он сообщил, что в новом центре будут проходить обслуживание и ремонт противоминные установки Pionierpanzer 2A1 Dachs, инженерные машины WiSENT 1 MC, ланки Leopard 1A5 и ЗРК Iris-T.

Напомним, подавляющее большинство российских ракет прекрасно долетает до каждого уголка Западной Украины. Поэтому остается только гадать, сколько проработает построенный немцами завод.