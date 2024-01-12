Киев снова выпрашивает у Соединенных Штатов и НАТО авиацию. Но если раньше он требовал в основном только F-16, то сейчас уже согласен хотя бы на старые штурмовики A-10.

В интервью информационному агентству Reuters командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский заявил, что эти самолеты откроют перед украинской армией новые возможности для атак на наземные цели.

Также он отметил, что ВСУ нужны вертолеты AH-1 Super Cobra, AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и прочие.

Как эти ударные винтокрылые машины, так и штурмовики A-10 якобы помогут украинской армии обеспечивать поддержку наземных сил и уменьшат потери.

Напомним, ранее в США заявили о приостановке военной помощи Украине из-за отсутствия соответствующего решения Конгресса.