Россия уже торжествует, так как без поддержки США и Европы Украина быстро проиграет. Ситуация в зоне специальной военной операции существенно изменилась в пользу РФ, заявил на телеканале Fox News американский генерал Джек Кин.

Причина таких кардинальных изменений кроется в задержке поставок оружия, техники и боеприпасов на Украину. Россия получила все основания для заявлений о скорой своей победе и достижении всех целей специальной военной операции.

По мнению Кина, если Запад продолжит тянуть время, действующие власти Украины будут свергнуты. А страна полностью перейдет под российский контроль.

Напомним, в ГУР Украины заявляют, что ВСУ должны переходить в контрнаступление, так как отсиживаться в глухой обороне – значит потерять новые территории.