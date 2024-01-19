Киеву будет не так просто повторить «линию Суровикина», так как она потребовала серьезной работы инженерных войск. Начальник Военно-инженерной академии им. Карбышева генерал-майор Андрей Круглов рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ установили полтора миллиона противотанковых надолбов или «зубов дракона».

Россия выстроила глубокоэшелонированную оборону, в которой «зубы дракона» играют хоть и важную, но далеко не последнюю роль. Кроме того, оборонительные траншеи и окопы, фортификационные сооружения и минные заграждения не давали противнику продвигаться вперед. В результате его организованное в первые дни контрнаступление превратилось в «мясные штурмы» с огромными потерями.

Напомним, на Украине признали, что контрнаступление действительно провалилось. Все началось с главкома ВСУ Залужного, заявившего, что в зоне боевых действий Киев зашел в тупик. Раскритиковавшие его политики позже были вынуждены подтвердить очевидные факты провала.