В ходе массированных ударов ВС РФ Украина потеряла крупные предприятия, используемые для производства мощнейших ракет. Такое заявление сделал генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он отметил, что в свободном доступе в Сети можно без труда найти информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины, причем «сливают» ее туда представители власти. ВС РФ остается просто найти эти данные, что занимает несколько секунд и нанести удар по заводам.

При этом ответственности за «слив» информации украинские чиновники не несут. Мало того, они устроили круговую поруку, прикрывая друг друга, чтобы удержаться у власти.

За минувшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и 41 групповой удар, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы и склады, средства противовоздушной обороны и места размещения боевиков ВСУ.