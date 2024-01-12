Гастроэнтерологи Марк Танчел и Али А. Хан назвали четыре необычных симптома, которые могут проявиться при изжоге во время кислотного рефлюкса. Выводы врачей публикует в своем материале американское интернет-издание HuffPost.

Хроническое нарушение пищеварения, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод, вызывая неприятное ощущение изжоги называется кислотным рефлюксом. По словам гастроэнтерологов, основными симптомами данного недуга являются заложенность в ушах, затрудненное дыхание, неприятный запах изо рта и боли в области грудной клетки.

«Рефлюксный материал из пищевода скапливается в верхней части горла, где трубки соединяют носоглотку с ушами. Воспаление, вызванное рефлюксом, увеличивает давление в этих трубках, что приводит к ощущению заложенности или закупорки ушей», – отметил Танчел.

Люди, страдающие хроническим нарушением пищеварения, со временем начинают также жаловаться на проблемы с зубами, поскольку кислота из желудка, выбрасываемая через пищевод в ротовую полость, постепенно разрушает эмаль зубов.