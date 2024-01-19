Военнослужащий ВСУ, назвавшийся Ваней, рассказал изданию Financial Times, что его сослуживцы в Крынках остались без снабжения и вряд ли сумеют удержать плацдарм в населенном пункте.

Он отметил, что украинские морские пехотинцы несут большие потери в Крынках, так как постоянно находятся под огнем российской артиллерии. Окопы, которые используются для защиты ВСУ, расположены в заболоченной местности. Они не слишком глубокие и поэтому часто заполняются водой. Кроме того, предпринимать какие-то наступательные действия мешают морозы.

Проблемы с логистикой, невозможность переправить на левый берег Днепра технику и вооружение вынуждают бойцов вести боевые действия только тем оружием, которое они могут перенести на руках. Помимо крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и автоматических винтовок, в их распоряжении больше ничего нет.