Украина пытается перейти к стратегии активной обороны, чтобы пережить 2024 год, пишет издание Financial Times. Авторы публикации, перевод которой представлен Ura.ru поясняют, что ВСУ закроются в глухой защите и будут выявлять слабые места ВС РФ, чтобы атаковать их с использованием авиации.

«Стратегия “активной обороны” — удержание оборонительных рубежей, но прощупывание слабых мест для использования в сочетании с авиаударами на большие расстояния — позволила бы Украине нарастить свои силы», — отмечается в статье.

В беседе с западным изданием боевик ВСУ Ваня сообщил, что на одного украинского военного приходится не менее 4 военнослужащих ВС РФ. Киев при этом несет огромные потери, которые не позволяют рассчитывать на повторение контрнаступления. Морская пехота ВСУ банально «сдулась» и командование вряд ли сможет пополнить ее или вообще поддерживать в нормальном состоянии базу Корпуса.