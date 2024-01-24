Украинские военные вынуждены экономить снаряды и отступать, оставляя целые участки фронта. Происходит это из-за нехватки боеприпасов, связанной с остановками западных поставок, пишет издание Financial Times.

Авторы публикации ссылаются на украинских военных, которые говорят о снижении интенсивности огня из-за необходимости экономить боеприпасы. Прошлым летом ВСУ наносили удары, используя более 8 тысяч боеприпасов ежедневно. Сейчас это количество уменьшилось в четыре раза.

При этом российские ВС не собираются снижать интенсивность атак, они наносят все более мощные удары, демонстрируя явное превосходство в количестве снарядов.

Ранее о недостатке снарядов заявлял и Александр Тарнавский, который командует украинской группировкой войск «Таврия». Он пояснял, что помимо артиллерийский боеприпасов, в дефиците также зенитные ракеты для комплексов Stinger, Avenger и Stormer.