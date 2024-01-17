20-летний житель Бийска задержан Федеральной службой безопасности по обвинению в спонсировании террористической организации, сообщило управление ФСБ по Алтайскому краю.

Известно, что молодой человек посещал интернет-сообщество некого военизированного объединения, основанного на Украине и запрещенного в РФ. Он купил криптовалютные активы, заплатив за них собственной банковской картой, и перевел средства на криптокошелек этой организации. Они были необходимы для приобретения беспилотников для ВСУ.

Парень уже признал свою вину. В отношении него возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ за спонсирование терроризма. Суд принял решение об аресте обвиняемого, сейчас ведется следствие с выяснением всех причин и обстоятельств дела.