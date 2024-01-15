В социальной сети X (бывшая Twitter, заблокированная в России) идет бурное обсуждение встречи в Давосе по поводу украинской «формулы мира», а также заявления президента Украины Владимира Зеленского о невероятной важности этой самой формулы.

Пользователи в основном критикуют высказывания украинского лидера. Они уверены, что его «формула мира» направлена на уничтожение еще большего количества граждан страны, а не на завершение противостояния.

Так, Yakubetts отметил, что какие бы «формулы» не придумывал в одностороннем порядке Зеленский, они никогда не принесут результата без участия России в обсуждении.

Также пользователи обратили внимание на то, что Глобальный юг не поддерживает Украину и Зеленского, что ломает все планы Запада и Киева.

Некоторые комментаторы уверены, что существует всего один способ прекратить конфликт и избежать увеличения количества жертв. Он называется «переговоры» и существует много веков. А все новые «формулы» – это лукавство и попытка выпросить у Запада еще немного денег.