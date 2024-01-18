«Фонтанка» сообщила, что БПЛА самолетного типа, пытавшийся атаковать Санкт-Петербург, уничтожен над Угольной гаванью.

Сведения о летящем в сторону Петербурга дроне были получены из Тверской области. При этом БПЛА залетел на территорию России через Брянскую область и беспрепятственно пересек смоленский, тверской и новгородский регионы.

На дрон было оказано воздействие системы радиоэлектронной борьбы, из-за чего он потерял управление и рухнул в Финский залив.

Ранее стало известно, что беспилотник в Ленинградской области уничтожили в ночь на 18 января. Из-за атаки ВСУ был введен план «Ковер» в аэропорту Пулково, чтобы исключить неприятные неожиданности. Отмечается также, что ВСУ впервые попытались атаковать дроном Санкт-Петербург.