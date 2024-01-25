Российский эстрадный певец Филипп Киркоров после скандала из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой лишился возможности давать концерты в России. Общественность яро выступила против певца, являвшегося гостем скандального мероприятия, организованного блогершей. Киркорова также вырезали из телеэфиров на федеральных каналах.

Поэтому некогда звездный артист решил отправиться на заработки в Дубай. Там он выступил на частном корпоративе. После этого стало известно, что певец отправился в США.

Ряд СМИ сообщил, что Киркоров уехал в Соединенные Штаты не один. С ним был замечен мускулистый красавец. Оказалось, что певца сопровождает его давний друг Максим Ситник. С недавнего времени экс-модель стал концертным директором артиста.

Киркоров вместе с Ситником побывали в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Отмечается, что бывший поп-король российской эстрады набрал мерча знаменитой певицы.

Стало известно, что после скандала из-за «голой» вечеринки Киркоров понес убытки в размере более 50 миллионов рублей.