Совсем скоро можно ожидать внезапной атаки ВСУ на одном из направлений фронта, так как Киев получил истребители F-16, пишет «МК» со ссылкой на блогера Razvedos (Александр Арутюнов).

Эксперт отметил, что ВСУ могут задействовать американские истребители совершенно неожиданно. Причем на том участке фронта, на котором удары по позициям ВС РФ ожидаются меньше всего.

«Есть инсайд, что прямо сегодня некоторое количество бортов F-16 все-таки доставлены на Украину, причем не в виде конструктора «лего», а в виде уже готового изделия, которое летает. Я за эту информацию не поручусь», – заявил Арутюнов.

Напомним, ранее Дания, которая обещала раньше всех поставить Украине истребители F-16, передумала и заявила о переносе сроков отправки самолетов на полгода. Но исключать тайную поставку все же нельзя.