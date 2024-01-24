Предпремьера новой экранизации «Мастера и Маргариты» вызвала ожидаемый ажиотаж. Сошлось всё – гениальный первоисточник, потрясающие актеры, талантливый режиссер. Внимание репортеров было сосредоточено на главных героях вечера – Евгении Цыганове и Юлии Снигирь.

Супруги появились на ковровой дорожке вместе, охотно и долго позировали. В этот день Евгений Цыганов был еще менее разговорчив, чем обычно. Однако он сделал неожиданное заявление. На вопрос о том, чувствовали ли актеры проклятие, Цыганов заявил, что время от времени чувствует над собой проклятие, но вряд ли потому, что начал сниматься в том или ином фильме. Актер поблагодарил Михаила Афанасьевича Булгакова и пожалел, что автора замечательного романа нет рядом. Цыганов также пожелал всем жить так, чтобы не чувствовать над собой проклятия.

Юлия Снигирь решила поддержать загадочный образ мужа и ограничилась еще более сдержанным комментарием. Она призналась, что волнуется, потому что не видела финальную версию картины. Актриса выразила опасения, что «что-то не успела дать роли».