Филипп Киркоров после «голой» вечеринки моментально превратился в изгоя. Он уехал в Дубай, где давал концерты в одном из ресторанов. Причем во время одного из них певец заявил, что любит Россию и не сможет жить без нее. В то же время он решил остаться за границей и провести свой отпуск там.

Продюсер Евгений Кобылянский высказал предположение, что Киркоров вообще уедет из России, если ситуация не решится в его пользу. Он вполне может гастролировать по другим странам.

«Уехать, безусловно, он может, поскольку его достаточно жестко сейчас отрезали от эфирного пространства. И в его статусе, в его положении он, скорее всего, не захочет смириться с этой ролью, с этой новой ипостасью для себя», – рассказал Кобылянский порталу News.ru.

Он также отметил, что Киркоров вполне может выступать с «голыми» концертами за рубежом. Программа «Голый король», к примеру, хорошо зайдет поклонникам исполнителя в Италии, Германии или Испании.

По мнению Кобылянского, Алла Пугачева в нынешнем ее положении, ничем не может помочь бывшему мужу. Даже несмотря на то, что он высказывал ей поддержку и старался не давать в обиду после отъезда Примадонны. Благодарности в свой адрес певец не дождался. Напротив, признанный иноагентом в РФ Максим Галкин высмеял его на одном из своих концертов.