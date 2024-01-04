ЕС игнорирует акты терроризма со стороны Украины, закрывая глаза на массированную бомбардировку Белгорода. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства России при Евросоюзе.

В сообщении говорится, что ЕС уже пятый день делает вид, что не замечает ударов ВСУ по Белгороду 30 декабря. В объединенной Европе полностью игнорируют тот факт, что атака целенаправленно проводилась по гражданскому населению, передает ТАСС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил удары ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве, однако не упомянул, что Украина атаковала мирное население Белгорода.

Напомним, в результате этой атаки погибло 25 человек, 5 из которых – дети. Также среди пострадавших числится более 100 гражданских.