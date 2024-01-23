В этом году фестиваль красоты, моды и таланта Universe Beauty 2024 прошел с 13 по 19 января на борту роскошного круизного лайнера, который вышел из порта Сочи и зашел в такие турецкие порты, как Стамбул, Амсара и Орду. Победительницей фестиваля судьи признали 20-летнюю уроженку Кургана Елизавету Могер. Об этом сообщает портал 45.ru.

Модный фестиваль прошел в память о таких известных модельерах, как Пьер Карден и Вячеслав Зайцев. При этом в фестивале красоты, моды и таланта принимали участие, как профессионалы, так и любители из разных стран. Лучшие участники мероприятия были приглашены на премию в области моды и красоты World Beauty.

Победители в различных номинациях получили денежные сертификаты на сумму более 1 миллиона рублей, а также приглашения на показы модных коллекций. 20-летняя Елизавета Могер сообщила на своей страничке в социальной сети, что она стала обладательницей «самого главного титула» фестиваля – Miss Universe Beauty – 2024.