Если человек в холодное время года постоянно мерзнет и не может согреться, то, по словам эксперта, причина заключается в сбое организма. Если у человека нарушена работа щитовидной железы, то ощущение холода является одним из основных признаков. Однако врач-терапевт Сара Джарвис и профессор прикладной физиологии Майк Типтон назвали также и другие причины непереносимости холода. Об этом сообщает британское издание Patient.

Кроме гипотериоза (заболевания, возникшее в результате сбоя работы щитовидки) постоянное ощущение холода может свидетельствовать о синдроме Рейно. Это состояние, когда в результате воздействия холода или стресса возникает спазм сосудов конечностей. Также спазм сосудов может возникать при анемии и фибромиалгии.

Но профессор Типтон добавил, что не всегда повышенная чувствительность к холоду говорит о какой-либо патологии. Он подчеркнул, что в холодное время года женщины больше мерзнут, чем мужчины. Причина кроется в физиологических особенностях – у них более чувствительные сосуды. К тому же в организме женщины на 10% больше жира, чем у мужчин.