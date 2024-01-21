Украинские военные не в состоянии оказывать достойное сопротивление в Крынках Херсонской области и в ближайшее время могут потерять этот плацдарм, считает британский военный эксперт Александр Меркурис.

Он предположил, что сейчас в Крынках остается очень мало украинских военных, многие из них ранены или больны. Причем из-за погоды эвакуировать их нет никакой возможности, передает РИА Новости.

Кроме того, Киев не может перебросить в Крынки тяжелое вооружение, в то время как ВС РФ бьет по боевикам из артиллерии. Ситуация для ВСУ здесь близка к краху. И если они оставят населенный пункт, то планам на продвижение к Крыму и анонсированную президентом Зеленским изоляцию полуострова придет конец.