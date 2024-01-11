Российские ВС не пойдут прямо сейчас штурмовать Одессу, Киев или Львов. Наступление на эти города повлечет за собой серьезные риски, поэтому нет никакого смысла торопиться, рассказал порталу NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Штурм крупных городов чреват серьезными потерями как ВСУ, так и российской армии. Этого допускать нельзя, поэтому ВС РФ будут и дальше спокойно, методично и медленно освобождать русскую землю метр за метром.

«Спрашивают, почему Россия не наступает на Киев, Харьков, Львов? Но это же чревато нашими потерями. Зачем нам это? Это наши ребята. Лучше медленно, уверенно уничтожать ВПК Украины, утилизируя ВСУ», – пояснил аналитик.

Также Матвийчук добавил, что у Киева заканчивается мобилизационный резерв, поэтому ВСУ не помогут ни женские батальоны, ни новобранцы, среди которых будет большинство больных, престарелых и слишком молодых украинцев.